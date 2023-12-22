В Металлострое в мусорном контейнере найдены две мины

Прибывшие на место ЧП взрывотехники оцепили территорию и осмотрели найденные боеприпасы.

Жители Металлостроя обнаружили две мины в мусорном контейнере у дома №7 на Школьной улице. После обнаружения боеприпасов очевидцы немедленно сообщили об этом правоохранительным органам. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место ЧП взрывотехники оцепили территорию и осмотрели найденные мины. Подробное исследование показало, что выброшенные в мусорный бак боеприпасы не представляют опасности для взрыва. Тем не менее, их изъяли.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют, как две пустые мины оказались в мусорном контейнере, и кто их выбросил.

Ранее мы сообщили о том, что метростроители нашли снаряд времён ВОВ у будущей станции "Путиловская".

Фото: Piter.TV