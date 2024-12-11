Микробы нашли в сосисках на полках петербургских магазинов

Эксперты напоминают, что ГОСТ устанавливает требования к содержанию соли, жиров и белков в сосисках, ограничивая использование крахмала и других добавок.

Проверка качества сосисок в магазинах Петербурга показала, что 60% продуктов не соответствуют стандартам ГОСТа. В некоторых образцах были обнаружены бактерии и крахмал, сообщает организация потребителей "Общественный контроль". Колбасные изделия, содержащие мезофильную микрофлору, были найдены в торговых сетях "Вкустер 24" и "Лента".

Председатель СПб ООП "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий пояснил, что наличие в сосисках мезофильной микрофлоры делает невозможным употребление их в сыром виде, и требуется тщательная термическая обработка. Он подчеркнул, что бактерии уничтожаются при нагревании до 100°C, поэтому после правильной обработки они не представляют опасности для здоровья.

Предупреждения о недопустимых нарушениях обязательных стандартов были направлены АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат", ООО "Мясокомбинат "Павловская Слобода" и ООО "МЗ "Парнас".

Результаты тестов показали, что только две торговые марки сосисок полностью соответствовали установленным нормам: "Сливочные" от DELIKAISER (производитель ООО "МПК "АТЯШЕВСКИЙ") и "Молочные" от "Владимирский стандарт" (ООО "Владимирский стандарт").

Эксперты напоминают, что ГОСТ устанавливает требования к содержанию соли, жиров и белков в сосисках, ограничивая использование крахмала и других добавок. Так, наименьший процент жира и наибольший белок содержатся в сосисках высшего сорта, таких как "Говяжьи". Продукты первого сорта, например, "Сливочные" и "Молочные", содержат больше жира и меньше белка. При покупке рекомендуется обращать внимание на цвет сосисок: яркий розовый оттенок может свидетельствовать о большом количестве нитритов или добавлении красителей. Оптимальным выбором считаются сосиски с равномерным серовато-розовым цветом фарша. Качественные сосиски должны быть упругими, быстро возвращаясь в исходную форму после нажатия, а на их оболочке не должно быть следов жира. Если сосиски упакованы в искусственную оболочку, она должна выглядеть гладкой.

Ранее мы сообщили о том, что крахмал и избыток жира обнаружили в "Докторской" колбасе на прилавках магазинов Петербурга.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)