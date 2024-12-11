Крахмал и избыток жира обнаружили в "Докторской" колбасе на прилавках магазинов Петербурга

Результаты проведённой проверки были переданы в Роспотребнадзор и Россельхознадзор, которые оперативно отреагировали, выпустив предупреждения для производителей и магазинов.

Во время проведения проверок качества мясной продукции в Петербурге было обнаружено, что в отдельных видах колбасы "Докторская" содержатся вредные добавки, способные нанести вред здоровью покупателей. Эту информацию распространила пресс-служба организации "Общественный контроль".

Так, в продуктах торговых марок "Кронштадтский" и "Парнас" специалисты выявили наличие крахмала, использование которого не предусмотрено государственными стандартами. Крахмал применяется для удержания влаги в колбасном фарше и придания продукту однородной консистенции.

Хотя крахмал позволяет увеличить объём изделия, он одновременно маскирует присутствие нежелательных компонентов. По словам профессора Петербургского университета ИТМО Александра Ишевского, благодаря усилителям вкуса потребители зачастую не замечают наличия этих добавок.

Кроме того, была обнаружена продукция марки "ДелКо", где уровень содержания жира оказался выше нормы, установленной ГОСТом, достигнув отметки в 23,1%, тогда как допустимый предел составляет 20%. Как отмечает доктор медицинских наук Владимир Доценко, такой высокий процент жира, скрытый под слоем специй, способен спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы и повысить концентрацию "плохого" холестерина, увеличивая вероятность возникновения инфаркта и инсульта.

Результаты проведённой проверки были переданы в Роспотребнадзор и Россельхознадзор, которые оперативно отреагировали, выпустив предупреждения для производителей и магазинов. Тем временем, образцы колбасы "Докторская" от торговых марок "АШАН", "Иней" и Великолукский мясокомбинат оказались полностью соответствующими требованиям ГОСТа.

Ранее мы сообщили о том, что в рыбных пресервах на полках магазинов в Петербурге выявлено множество нарушений.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)