В рыбных пресервах на полках магазинов в Петербурге выявлено множество нарушений

Повышенное содержание мезофильных микроорганизмов может указывать на разные недостатки: низкая гигиеническая культура на производстве, нарушение чистоты во время доставки или вторичной переработки.

Организация "Общественный контроль" провела исследование качества рыбных консервов в петербургских магазинах. Эксперты приобрели практически весь ассортимент консервов из сельди в масле и исследовали их на соответствие стандартам и нормам безопасности. Анализ проводился в Северо-Западной испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ").

Руководитель потребительской группы "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий в беседе с "КП-Петербург" отметил, что превышение количества дрожжей в продуктах в пять раз повышает вероятность порчи товара до окончания срока хранения. Высокий уровень содержания мезофильных микроорганизмов свидетельствует о возможных проблемах: недостаточная гигиена на производстве, загрязнение продуктов во время транспортировки или переработки.

Специалист-диетолог Комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Мосийчук добавила, что повышенное содержание этих микроорганизмов может указывать на разные недостатки: низкая гигиеническая культура на производстве, нарушение чистоты во время доставки или вторичной переработки. Продукты с высоким содержанием мезофилов нежелательно употреблять в пищу, так как они содержат вредные вещества, которые могут накапливаться в организме.

Эксперты отметили, что российские стандарты безопасности жестче европейских. Организация "Общественный контроль" проводит подобные исследования ежегодно, и доля несоответствующих образцов увеличивается. В 2016 году 50% проб не соответствовало требованиям, в 2018 году этот показатель составлял 70%, а в последние годы — 80-90%.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)