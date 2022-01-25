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Врачи назвали симптомы микоплазменной пневмонии
Сегодня, 15:41
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Врачи назвали симптомы микоплазменной пневмонии

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В Петербурге заметили всплеск заболеваемости у детей.

В Россию пришла микоплазменная пневмония. Сегодня у каждого третьего петербургского ребенка с симптомами простуды находят микоплазму. Медики назвали главный симптом инфекции в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Врач-пульмонолог Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, профессор кафедры факультетской педиатрии Алла Кузнецова отметила, что эта пневмония любит "сотрудничать" с другими инфекциями. Обычно зараженные долго болеют. Инфекцию отличает сухой приступообразный кашель.

Данная инфекция передается воздушно-капельным путем. Если этот недуг не лечить и не обнаружить вовремя, он может повлиять на верхние и нижние дыхательные пути, вызвать бронхиты. 

При лечении данной проблемы применяются антибактериальные препараты. Стоит отметить, что особенностью инфекции является ее длительное течение. Кашель может продолжаться в течение месяца и более, однако интенсивность его постепенно угасает.

Ранее на Piter.tv: что нельзя делать при заражении гриппом.

Фото: Pxhere

Теги: вирусы, здоровье, микоплазма, орви
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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