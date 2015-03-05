Горожан напугал дым из окна Михайловского театра

На место случившегося прибыли пожарные машины.

Сегодня утром, 16 мая, жителей Петербурга напугал дым из окна Михайловского театра. К зданию прибыло минимум четыре пожарных машины. Об этом сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" свидетельница случившегося Юлия Лисняк.

Спросонья села не на тот троллейбус и не заметила. Вышла и пошла к парикмахеру пешком. А тут такое. На площади Искусств у Михайловского театра стоят пожарные и из одного окна дым валит. Юлия Лисняк

Позже стало известно, что пожара не было. В учреждении проводились учения.

Ранее на Piter.tv: на Гатчинском шоссе ночью горело бесхозное здание.

Фото: ВКонтакте / Юлия Лисняк