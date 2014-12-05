Мигрантов из Индии привлекут в Петербург

Россия и Индия обсуждают перепрофилирование индийских центров подготовки трудовых мигрантов для работы в РФ. В центрах могут начать готовить индийцев к сдаче теста на знание русского языка.

Более 4 тыс. рабочих мигрантов из Индии подали заявки на работу в Санкт-Петербурге. Спрос на них еще выше, предприятия города и Ленинградской области готовы принять до пяти тысяч индийских мигрантов. Об этом сообщает первый заместитель председателя комитета по внешним связям Петербурга Сергей Марков.

Марков заявил, что уже обсуждал возможность привлечения трудовых мигрантов с правительством штата Махараштра. Столица штата, Мумбаи, является побратимом Петербурга. Министр по развитию навыков, занятости и предпринимательства Махараштры Мангал Прабхат Лодха выразил заинтересованность в этой возможности.

Как уточнил Сергей Марков, ряд предприятий в Петербурге и Ленинградской области сообщают, что готовы принимать до 3-5 тыс. трудовых мигрантов из Индии каждое. При этом предприятия могут платить им заработную плату выше той, которую они получают, например, в ОАЭ, куда активно едут работать индийцы.

Предприятиям нужны квалифицированные рабочие, например сварщики. Сейчас Россия и Индия обсуждают перепрофилирование индийских центров подготовки трудовых мигрантов для работы в РФ. В центрах могут начать готовить индийцев к сдаче теста на знание русского языка. Помощь в реализации проекта предложил Российский государственный педагогический университет имени Герцена.