В Калининском районе мигрант пытался надругаться над турчанкой

Девушка получила несколько жестких ударов от мужчины, когда отбивалась. Сбежать от насильника удалось.

Ранним утром 18 июня в полицию Калининского района обратилась 23-летняя гражданка Турции. Она рассказала правоохранителям, что ее пытался изнасиловать неизвестный мужчина неславянской внешности.

Нападение произошло примерно в 5 часов утра того же дня, когда заявительница отправилась в аптеку. Девушку начал преследовать незнакомец. У дома № 9 по Лабораторной улице мужчина схватил ее, затащил в подъезд и начал избивать. В момент, когда злоумышленник пытался снять одежду с пострадавшей, девушка сильно оттолкнула его и убежала.

Мужчина был одет в красную спортивную куртку, темные штаны и кепку. По словам заявительницы, на вид ему примерно 40 лет.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербурженка обвинила таксиста в изнасиловании на Дыбенко. Полицейские уже задержали подозреваемого. Им оказался юный уроженец Узбекистана.

Фото: pixabay