Мигрант изнасиловал 40-летнюю жительницу Тихвина

Возбуждено уголовное дело.

Вечером в понедельник, 5 августа, в полицию Тихвинского района обратилась 40-летняя жительница Тихвина с заявлением о том, что она стала жертвой изнасилования.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в тот же день в 23:00 в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативной группой уголовного розыска, был задержан 23-летний гражданин сопредельной с РФ республики. Задержание произошло у дома №2 в 1 микрорайоне Тихвине.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование). Подозреваемый был задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

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Фото: Piter.TV