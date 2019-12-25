МХТ им. Чехова приедет в Петербург с большими гастролями

Первый спектакль пройдет 25 марта.

МХТ им. А.П.Чехова приедет в Петербург с гастролями. На сцене Александринского театра покажут три спектакля.

25 и 27 марта зрители увидят постановку "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" Виктора Крамера с Константином Хабенским в роли Мюнхгаузена. 29 марта в Петербурге состоится премьера спектакля "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" Уланбека Баялиева по одноименной пьесе Венедикта Ерофеева".

31 марта и 1 апреля свой спектакль "Звезда вашего периода" представит Рената Литвинова. Она же и исполняет главную роль.

В период гастролей артисты театра проведут 4 мастер-класса для студентов петербургских театральных вузов. Гостями станут Константин Хабенский, Рената Литвинова, Игорь Верник и Дмитрий Назаров.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что "Театр у Нарвских ворот" покажет спектакль с Артемом Белозеровым в главной роли.

Фото: Александр Иванишин