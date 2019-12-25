В МФЦ рассказали, как оказывают услуги людям с инвалидностью

Мобильные офисы приезжают в отделения для инвалидов по слуху и зрению.

Пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ" рассказала о мобильный офисах. Они особенно хорошо известны жителям новостроек, которые живут в Шушарах, на Парнасе, в Красном Селе и Петрославянке.

На данный момент в Петербурге работают 4 мобильных офиса на 2 "окна" и 1 — на 5 "окон".

Каждую последнюю среду месяца мобильный офис выезжает в региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" на Галерную улицу, а во вторник он принимает и выдает документы слабовидящим посетителям Государственной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. Граждане могут оформить не только специализированные услуги, но и СНИЛС, полис ОМС, детские пособия, записать ребенка в школу и так далее.

В дальнейшем МФЦ будет расширять проект выездного обслуживания для других категорий граждан.

Накануне в Фонде социального страхования рассказали о новшествах для петербуржцев с инвалидностью.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"