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В МФЦ рассказали, как оказывают услуги людям с инвалидностью
Сегодня, 17:32
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В МФЦ рассказали, как оказывают услуги людям с инвалидностью

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Мобильные офисы приезжают в отделения для инвалидов по слуху и зрению.

Пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ" рассказала о мобильный офисах. Они особенно хорошо известны жителям новостроек, которые живут в Шушарах, на Парнасе, в Красном Селе и Петрославянке. 

На данный момент в Петербурге работают 4 мобильных офиса на 2 "окна" и 1 — на 5 "окон". 

Каждую последнюю среду месяца мобильный офис выезжает в региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" на Галерную улицу, а во вторник он принимает и выдает документы слабовидящим посетителям Государственной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. Граждане могут оформить не только специализированные услуги, но и СНИЛС, полис ОМС, детские пособия, записать ребенка в школу и так далее. 

В дальнейшем МФЦ будет расширять проект выездного обслуживания для других категорий граждан. 

Накануне в Фонде социального страхования рассказали о новшествах для петербуржцев с инвалидностью. 

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"

Теги: мобильный офис мфц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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