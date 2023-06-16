Международный фестиваль "КУКART.30 лет" пройдёт в Петербурге

Проект является единственным благотворительным и некоммерческим фестивалем, посвящённым кукольным театрам. Он стартовал в 1993 году и с тех пор проходит раз в 1-2 года. В этом году мероприятию исполнится 30 лет.

В период с 22 по 30 июня в Северной столице пройдёт международный фестиваль кукольников "КУКART.30 лет". Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на организаторов мероприятия.

Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, городского Комитета по культуре, Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей РФ и Дома актёра Санкт-Петербурга.

"КУКART" является единственным благотворительным и некоммерческим фестивалем, посвящённым кукольным театрам. Он стартовал в 1993 году и с тех пор проходит раз в 1-2 года. В этом году мероприятию исполнится 30 лет. В программу войдут 3 направления: основная, клубная, и специальная программа "Петрушки на Невском". Основное действо традиционно запланировано на 22 июня 2023 года: в этот день зрителям покажут спектакль "Говорит Ленинград" Белгородского театра кукол. Также к теме Великой Отечественной войны обратится Дагестанский театр кукол из Махачкалы. Кроме того, в первый день состоится представление "Поминальная молитва" Липецкого театра кукол.

Добавим, что в свой юбилей проект объединит театральные проекты участников фестиваля из Донбасса – Луганского академического театра кукол и Донецкого академического театра кукол с уникальным иммерсивным театром "Котофей" и столичным театром кукол "Шутик".

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Фото: предоставлено организаторами