Международный джазовый фестиваль в Петербурге собрал более 200 тыс. зрителей

В рамках фестиваля было проведено 160 концертов с участием российских и зарубежных артистов.

С 22 по 28 июля в Петербурге состоялся первый международный джазовый фестиваль, собравший более 600 музыкантов из России и зарубежных стран. Мероприятие посетило более 200 тыс. зрителей. Об этом сообщили организаторы.

В рамках фестиваля было проведено 160 концертов с участием российских и зарубежных артистов. Выступления проходили на различных площадках города, включая Юсуповский сад, Санкт-Петербургскую Академическую филармонию, Таврический сад, Площадь Искусств, Севкабель Порт, Парк "Озеро Долгое".

Хедлайнерами фестиваля стали Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Гонсало Рубалькаба (США), Хибла Герзмава, L"One (Jazz Set), Ильдар Абдразаков, Лариса Долина, Юрий Башмет, Алексей Архиповский, Jazzirama (Узбекистан), Трио Олега Аккуратова, Nadine Adrianna Trio (Индонезия), TJF (Таиланд), Аня Чиповская и Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Варвара Убель, Cenk Erdoğan & Akra Jazz Band (Турция), Даниил Крамер, Фантине, Billy"s Band, Игорь Скляр и Jazz Classic Community.

Фестиваль был организован при поддержке rомитета по культуре Петербурга и Президентского Фонда культурных инициатив.

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Фото: ВКонтакте / Saint Petersburg Jazz Festival