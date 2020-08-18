Ленинградский этап велозаезда Gran fondo Russia примет до 1 тыс. участников

Для участия необходимо предоставить справку с разрешением на выбранную дистанцию.

В Ленобласти 3 и 4 августа состоятся серии шоссейных велозаездов Gran Fondo, сообщили в пресс-службе регионального комитета по спорту.

Общая длина трассы составляет 15 км, гонки будут разделены на пять возрастных категорий и на несколько кластеров в зависимости от опыта спортсменов. Регистрация будет закрыта за три дня до мероприятия, а за день до старта важно проверить исправность велосипеда.

Для участия необходимо предоставить справку с разрешением на выбранную дистанцию. Вдоль трасс и в стартовом городке будут присутствовать медики, волонтеры и спасатели, пункты питания, технические службы. Болельщикам будет выдаваться фан-атрибутика.

Часть трассы на дороге А-121 "Сортавала" будет перекрыта. Жители соседних населенных пунктов уже уведомлены об этом".

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Фото: Telegram / Комитет по спорту ЛО