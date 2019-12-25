Фестиваль этно-музыки пройдет в Гатчине

Название фестиваля связано с павильоном "Березовый домик", который находится на территории парка.

Первый фестиваль этно-музыки под открытым небом "Березовый домик" пройдет в Дворцовом парке музея-заповедника "Гатчина", сообщает пресс-служба учреждения.

В рамках мероприятия выступят артисты из Петербурга, Москвы и Гатчины, среди которых группа "Отава Ё", POLE, Сергей Старостин, "Притоп Тритона", Женя Винд и проект YoGa, а также ансамбли "Перезвон" и "Коляды". Кроме того, для гостей будет организована программа "лекций-концертов", посвященная народным музыкальным инструментам, где музыканты покажут, как эти инструменты можно использовать в современных аранжировках.

Название фестиваля связано с павильоном "Березовый домик", который находится на территории парка. Этот павильон, проектированный швейцарским художником Франсуа Виоллье и построенный в середине 1780-х годов, внешне напоминал простую складку березовых дров. За неприметными фасадами скрывалось роскошное оформление: росписи, позолота и множество зеркал создавали атмосферу праздника.

Мероприятие состоится 10 и 11 августа: начало в 12:00.

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Фото: пресс-служба ГМЗ "Гатчина"