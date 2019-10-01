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Международный автовокзал намерены построить в Ленобласти

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Он заявил, что на прошлой неделе подрядчик получил земельный участок и начал разработку проекта.

Председатель Комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк на встрече с губернатором Александром Дрозденко поделился планами региона о строительстве международного автовокзала.

Он заявил, что на прошлой неделе подрядчик получил земельный участок и начал разработку проекта. По оценкам, исследование и подготовка проектных решений займут около четырех-пяти месяцев.

Михаил Присяжнюк подчеркнул, что строительство автовокзала потребует учета многих факторов, включая расположение железной дороги, метро и коммуникаций. Также он предложил местным депутатам участвовать в работе над проектом и высказать свои предложения.

Ранее мы сообщили о том, что участники поискового отряда ищут родственников красноармейца из Ленобласти.

Видео: Правительство Ленобласти

Теги: ленобласть, международный автовокзал
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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