Международный автовокзал намерены построить в Ленобласти

Председатель Комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк на встрече с губернатором Александром Дрозденко поделился планами региона о строительстве международного автовокзала.
Он заявил, что на прошлой неделе подрядчик получил земельный участок и начал разработку проекта. По оценкам, исследование и подготовка проектных решений займут около четырех-пяти месяцев.
Михаил Присяжнюк подчеркнул, что строительство автовокзала потребует учета многих факторов, включая расположение железной дороги, метро и коммуникаций. Также он предложил местным депутатам участвовать в работе над проектом и высказать свои предложения.
Ранее мы сообщили о том, что участники поискового отряда ищут родственников красноармейца из Ленобласти.
Видео: Правительство Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все