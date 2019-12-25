Участники поискового отряда ищут родственников красноармейца из Ленобласти

В сентябре участники поискового отряда "Искра" обнаружили останки двух безымянных бойцов. Один из них имел при себе личный медальон, благодаря чему удалось установить его личность.

В сентябре участники поискового отряда "Искра" обнаружили останки двух безымянных бойцов. Один из них имел при себе личный медальон, благодаря чему удалось установить его личность.

Красноармейцем оказался Гавриленко Павел Филиппович, родившийся в 1919 году в Киевской области Украинской ССР. Он был призван на фронт 23 июня 1941 года и числился пропавшим без вести.

Информация с медальона указывает на связь Павла Гавриленко с Ленинградской областью. Его отец, Филипп Тимофеевич Гавриленко, жил в Парголовском районе, Муринском сельском совете, п-я 715.

Поисковики продолжают искать родственников погибшего героя.