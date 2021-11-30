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Видео: "Мерседес" занесло на Витебском проспекте

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Другие машины не пострадали.

"Мерседес" занесло на дороге в Московском районе во время поворота на перекрестке. Видеорегистатор соседней машины заснял ДТП, которое произошло 8 июля.

Иномарка поворачивала с Кузнецовской улицы на Витебский проспект. По словам автора видео, "Мерседес" врезался в столб в результате дрифта, однако по кадрам кажется, что водитель не справился с управлением на мокрой дороге, из-за чего машину отнесло сначала в одну, а потом в другую сторону. О состоянии водителя не сообщается.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Адмиралтейском районе задержали лихача в авто с наркотиками. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дорога, дрифт, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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