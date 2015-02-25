Петербуржцам рассказали, как будет организована медицинская помощь во время новогодних праздников

В праздники будет работать 483 бригады скорой помощи, в том числе 29 реанимационных бригад.

В Комитете по здравоохранению рассказали, как в Петербурге будет организована медицинская помощь во время новогодних праздников.

В период Новогодних праздников будут работать дежурные службы 114 взрослых и 84 детских поликлиник, обеспечивая оказание медицинской помощи на дому, включая отбор проб биологического материала. Прием пациентов будет осуществляться усиленным дежурным составом, в том числе прием врачей-специалистов на базе одной из поликлиник района. Информацию о работе поликлиник и приеме врачей-специалистов можно узнать на официальном сайте администрации района.

Для лечения взрослых, больных COVID-19, пневмонией, осложненными случаями ОРВИ и гриппа развернуто 1 260 коек, из них свободно более 20%.

Также организована работа 36 травматологических пунктов в составе городских поликлиник районов Санкт-Петербурга.

В праздники будет работать 483 бригады скорой помощи, в том числе 29 реанимационных бригад.

В период выходных и праздничных дней организована работа с обращениями граждан:

– информационно-справочная служба "Здоровье города"

*медицинская справочная служба тел. 635-55-63

*фармацевтическая справочная служба тел. 246-11-11

– Единое окно цифровой обратной связи

– Платформа обратной связи портала Госуслуг

– "Горячая линия" Комитета по здравоохранению тел. 635-55-77

Запись на прием к врачу, диспансеризацию и вакцинацию доступны через службу 122, порталы "Здоровье петербуржца" и "Госуслуги".

В Петербурге и Ленобласти в местах массовых праздничных мероприятий ежедневно будет задействовано почти 2 тысячи полицейских.

Фото: Комздрав СПб