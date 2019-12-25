Днем 21 июля в Ленобласти воздух прогреется до +27 градусов

Ночью 21 июля местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в 47 регионе 21 июля будет облачно с прояснениями. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ночью 21 июля местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений 1-4 м/с, днем западных направлений 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +22...+27 градусов, Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: МЧС