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Днем 21 июля в Ленобласти воздух прогреется до +27 градусов
Сегодня, 14:25
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nastya960

Днем 21 июля в Ленобласти воздух прогреется до +27 градусов

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Ночью 21 июля местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС"  в 47 регионе 21 июля будет облачно с  прояснениями. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ночью 21 июля местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений 1-4 м/с, днем западных направлений 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +22...+27 градусов, Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: МЧС

 

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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