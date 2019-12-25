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В МЧС рассказали о вызове рядом с карантинным пансионатом "Заря"
Сегодня, 18:27
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fvbykov

В МЧС рассказали о вызове рядом с карантинным пансионатом "Заря"

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Согласно подробностям от МЧС, вызов пожарных оказался ложным.

Днем в пятницу, 27 марта, петербургские пожарные получили сообщение о срабатывании сигнализации на территории пансионата "Заря" в Курортном районе города. Именно там сейчас располагаются люди, находящиеся на карантине по коронавирусу. По данным на вчерашнее утро, в "Заре" находились шесть петербуржцев. Их направили в пансионат по приказу Роспотребнадзор из-за несоблюдения режима изоляции по месту жительства.

Однако пожарные, прибывшие к месту происшествия, выяснили, что административное здание, из которого поступило сообщение о срабатывании сигнализации, не находится на территории пансионата. Осмотр здания показал, что там не было возгорания и вызов оказался ложным.

Фото: Piter.tv

Теги: вызов, заря, курортный район, мчс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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