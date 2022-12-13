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МЧС: ночью 10 марта в Петербурге понизится температура до -20 градусов
Сегодня, 15:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

МЧС: ночью 10 марта в Петербурге понизится температура до -20 градусов

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Пешеходов просят передвигаться осторожно, наступая на всю подошву.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает, что по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в городе в ночные часы 10 марта ожидается понижение температуры воздуха местами до -20 градусов, на дорогах гололедица.

Пешеходов просят передвигаться осторожно, наступая на всю подошву. Если у обувь скользящая подошва, наклеивайте на нее по мере необходимости кусочки обычного лейкопластыря.

Пожилым людям советуют использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренным концом.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что за эту зиму температура воздуха в центре города опускалась ниже -15 градусов всего четыре раза, минимальное значение -17,3 градуса было зафиксировано в январе.

Фото: Piter.tv

Теги: март, мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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