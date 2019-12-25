МЧС: В Петербурге ожидаются град и ливни в субботу

Горожанам рекомендуют быть внимательными и осторожными.

Региональный штаб МЧС предупреждает жителей Петербурга об ухудшении погодных условий в субботу, 26 июня, по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, во второй половине ночи и днем ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, град. При грозе возможен порывистый ветер.

Ранее мы писали, что дожди и грозы не принесут желаемой прохлады Петербургу 25 июня. По прогнозу синоптика, столбики термометров в городе сегодня покажут +28…+30 градусов, в Ленобласти +27…+32.

Фото: Piter.tv