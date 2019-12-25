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МЧС: В Петербурге ожидаются град и ливни в субботу
Сегодня, 14:26
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МЧС: В Петербурге ожидаются град и ливни в субботу

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Горожанам рекомендуют быть внимательными и осторожными.

Региональный штаб МЧС предупреждает жителей Петербурга об ухудшении погодных условий в субботу, 26 июня, по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, во второй половине ночи и  днем ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, град. При грозе возможен порывистый ветер. 

Ранее мы писали, что дожди и грозы не принесут желаемой прохлады Петербургу 25 июня. По прогнозу синоптика, столбики термометров в городе сегодня покажут +28…+30 градусов, в Ленобласти +27…+32. 

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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