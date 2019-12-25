Петербуржцам разрешили тратить региональный маткапитал на окна и балконы

В 2025 году размер семейного капитала в Петербурге составляет 213 тысяч рублей.

В среду, 26 февраля, депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили в третьем, окончательном чтении поправки к закону о семейном капитале, позволяющие использовать его на остекление балконов, замену окон и дверей.

Председатель ЗакСа Александр Бельский подчеркнул важность наличия специальных защитных механизмов на окнах для обеспечения безопасности детей.

В 2025 году размер семейного капитала в Петербурге составляет 213 тысяч рублей. Право на его получение имеют семьи, воспитывающие троих и более детей. С момента запуска программы 1 января 2012 года и до 1 января 2025 года сертификаты на семейный капитал получили более 72 тысяч семей, однако воспользовались этой поддержкой лишь около 31 тысячи семей, как отметила депутат Наталья Астахова.

Ранее перечень возможных направлений использования средств семейного капитала был расширен: теперь ими можно оплачивать газификацию частных домов, строительство и ремонт таунхаусов, дополнительное медицинское страхование и медицинские услуги для детей, а также профессиональное обучение и повышение квалификации родителей.

Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году капремонт пройдет в двух тыс. домах Петербурга.

Фото: Piter.TV