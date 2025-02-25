В 2025 году капремонт пройдет в двух тыс. домах Петербурга

В этом году планируется предоставление около 3 тысяч квартир и помощь в решении жилищных проблем для почти 6 тысяч семей посредством социальных выплат.

В Петербурге произошло обновление состава Общественного совета при Жилищном комитете на треть в ходе ротации. Теперь Совет будет функционировать как экспертная площадка ведомства, сообщает "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу комитета.

Основные направления работы Совета включают жилищное строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание многоквартирных домов, обеспечение ресурсами, разработку жилищного законодательства, подготовку кадров и сохранение исторического наследия. Кроме того, Совет получит полномочия для экспертизы инициатив, стратегий и программ, а также разработки решений по актуальным вопросам.

Денис Удод, глава Жилищного комитета, подчеркнул, что главная задача ведомства – улучшение жилищных условий горожан. В этом году планируется предоставление около 3 тысяч квартир и помощь в решении жилищных проблем для почти 6 тысяч семей посредством социальных выплат. Планируется проведение капитального ремонта в двух тысячах многоквартирных домов. Важнейшими задачами комитета также остаются настройка системы уборки города и подготовка жилого фонда к зимнему сезону.

Совет планирует развивать систему управления жилищным фондом для улучшения качества предоставляемых услуг, уделяя особое внимание взаимодействию между властями, жителями и управляющими компаниями.

В преддверии 80-летия Победы члены Общественного совета утвердили план мероприятий. Особое внимание уделяется подвигу работников жилищно-коммунального хозяйства блокадного Ленинграда, память о которых увековечена на Пискаревском мемориале.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы задолжали 4,2 млрд рублей за услуги ЖКХ.

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга