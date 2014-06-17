Мастер-план реконструкции Старой Ладоги создадут в Ленобласти

Александр Дрозденко провел первое заседание Попечительского совета "Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника".

В среду, 7 августа, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел первое заседание Попечительского совета "Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника". Информацию об этом предоставила пресс-служба регионального правительства.

Дрозденко подчеркнул, что под контролем и при активном участии членов Попечительского совета начинается комплексное развитие Старой Ладоги. Он заявил, что первым шагом станет разработка мастер-плана поселения, который будет учитывать растущий поток туристов и паломников.

Что касается восстановления крепости, работы были разделены на три этапа: реставрация береговой части каменной крепости, раскопки Земляного городища и восстановление Земляного городища.

Ранее мы сообщили о том, что в Тихвинском районе проходит проверка по факту незаконной вырубки леса.

Фото: Правительство Ленобласти