Массовое ДТП парализовало движение у станции метро "Автово"

Данные о возможных пострадавших уточняются.

Утром в понелельник, 21 июля, жители юго-запада Петербурга стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия, информация о котором появилась в соцсетях.

Один из очевидцев уточнил, что на проспекте Стачек возле станции метро "Автово" столкнулись четыре машины, что привело к остановке движения троллейбусов и образованию пробки вплоть до Соломахинского проезда.

Данные о возможных пострадавших уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что автобус снес столб на Большевиков.

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