Тесть и зять подрались со знакомым на Васильевском острове

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в среду, 10 апреля, жители Васильевского острова сообщили о массовой драке на 24-й линии. В результате проверки стало известно, что все участники находились в Петербурге с нарушением миграционного законодательства.

Трое мужчин были задержаны и доставлены в отдел. Все они являются гражданами сопредельных государств и находятся на территории России незаконно.

В отношении мужчин составлены протоколы о нарушении режима пребывания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а участники драки обратились за медицинской помощью.

Ранее мы сообщили о том, что полиция возбудила уголовное дело после обнаружения детей в подвале дома на Московском шоссе.

Фото: Piter.TV