Машина угодила в яму в зоне реконструкции теплосети на улице Фучика

Автомобиль провалился в яму на улице Фучика в Петербурге.

Утром 30 октября на улице Фучика в Петербурге легковой автомобиль провалился в яму. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области.

В пресс-службе "Теплосети" рассказали "Фонтанке", что машина оказалась на участке реконструкции распределительной сети "Пражская". Повреждений трубопровода не обнаружили.

В компании уточнили, что расположенный на этом участке временный трубопровод не находится под давлением, поэтому протечка исключена.

Ранее мы рассказывали о том, что две полосы КАД на дамбе перекроют до конца октября из-за ремонта.

Фото: pxhere