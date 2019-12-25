По требованию прокуратуры в доме-памятнике на Ивановской улице уберут мансарду

Также выявлены и другие нарушения в содержании здания.

Прокуратура Невского района Петербурга проверила исполнение федерального законодательства при содержании объекта культурного наследия регионального значения "Жилмассив на Ивановской улице". Были выявлены нарушения, рассказали в надзорном ведомстве.

Здание находится на Ивановской улице, 14А. Установлено, что фасад загрязнен, утрачены штукатурное покрытие и каменная облицовка крылец дворовых фасадов и террас. Также деформации имеют гранитные ступени лестниц, а поручни лестничного ограждения – утраты частей. Помимо этого, на чердаке дома без согласования с городским КГИОП построили мансарду.

Районный прокурор направил исковое заявление в суд об обязании ООО "ЖКС №2 Невского района" по согласованию с КГИОП Петербурга устранить нарушения, в том числе – демонтировать мансардное помещение. Так, требования удовлетворены.

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Фото: Piter.TV