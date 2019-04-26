  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вратаря футбольного клуба «Нефтчи» Мамедова госпитализировали в больницу после матча с «Зенитом»
Сегодня, 12:03
144
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Вратаря футбольного клуба «Нефтчи» Мамедова госпитализировали в больницу после матча с «Зенитом»

0 0

В Петербурге прошел матч между петербургским футбольным клубом «Зенит» и азербайджанской командой «Нефтчи». После игры вратарь «Нефти» был госпитализирован в больницу.

После субботнего матча "Зенит - Нефтчи" на "Газпром Арене" в Петербурге госпитализировали вратаря азербайджанской команды Агиля Мамедова. Об этом сообщил тренер футбольного клуба Лауренциу Регекампф.

В добавленное время матча Кубка Пари Премьер на замену вышел полузащитник "Зенита" Владислав Саусь. Он врезался в Мамедова, после чего ему потребовалась помощь. Сначала ему пытались оказать ее на поле, а потом унесли на носилках.

После этого его госпитализировали в больницу. По словам тренера команды, вратарь уже пришел в себя, врачи собираются делать ему КТ, однако отмечают, что пока не обнаружили чего-то серьезного.

Ранее сообщалось, что Росгвардия отчиталась о работе на матче "Зенит - Нефтчи"

Фото: Piter.TV

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе, Общество,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии