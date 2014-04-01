Малые лебеди устроили стоянку у пляжа Канонерского острова

Эти лебеди отличаются не только своей малочисленностью и небольшими размерами, но и удивительным музыкальным голосом.

На акватории Финского залива рядом с пляжем Канонерского острова в Санкт-Петербурге можно наблюдать до ста малых лебедей. Этот вид внесён в федеральную Красную книгу, а также в Красные книги Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Весной и осенью эти лебеди делают остановку в наших краях, чтобы отдохнуть и подкрепиться подводной растительностью, доступной благодаря длинным шеям. В Telegram-канале "Ушами филина" появились свежие фотографии этих пернатых гостей, а авторы канала рассказали, что одним из препятствий для малых лебедей является нехватка пригодных мелководий, необходимых для отдыха и питания во время длительных миграционных полётов.

Орнитологи Европы ведут активные исследования ключевых точек остановки и гнездовий североевропейской популяции малых лебедей. Они применяют методы кольцевания и установки GPS-трекеров на птиц. Кольченых в Европе лебедей неоднократно наблюдали на берегах Финского залива. Специалисты просят сообщать о встречах с окольцованными особями на электронный адрес: bird.ring.rus@gmail.com. Собранные данные помогут отслеживать маршруты миграции и сохранять важные места обитания.

Эти лебеди отличаются не только своей малочисленностью и небольшими размерами, но и удивительным музыкальным голосом, который слышен издалека, делая встречи с ними незабываемыми.

Ранее петербуржцам дали советы на случай встречи с ежами.

Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО