Дело о злоупотреблении при выполнении гособорзаказа впервые возбудили в Петербурге

Следователи полагают, что Горский, осознавая невозможность выполнения контракта его подельником, санкционировал выделение его фирме более 212 млн рублей.

В Дзержинский районный суд Петербурга передано уголовное дело бывшего заместителя главы департамента строительства ППК "ВСК" Сергея Горского, подозреваемого в превышении должностных полномочий и взяточничестве. Об этом проинформировала Дарья Лебедева, представитель пресс-службы городских судов.

По версии следствия, в 2021 году Горский получил взятку в виде строительных материалов и услуг на сумму более 2,1 млн рублей. Взамен он оказывал помощь своему сообщнику в выполнении обязательств по субподрядным договорам, намеренно игнорировал необходимые действия и утверждал заявки на использование денежных средств. Действия происходили в Москве, Московской и Мурманской областях.

Вторая взятка была получена летом 2022 года на стройплощадке многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Горский потребовал от предпринимателя взятку в денежной форме, которую переводили на счета юридических лиц. Взамен он обещал содействовать в рабочих вопросах. Общая сумма взятки превысила 8,1 млн рублей.

Следователи полагают, что Горский, осознавая невозможность выполнения контракта его подельником, санкционировал выделение его фирме более 212 млн рублей. Это привело к росту долговых обязательств ППК "ВСК" и невыполнению условий государственного контракта.

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Фото: Piter.TV