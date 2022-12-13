В Петербурге завтра состоится мировая премьера мюзикла "Лорелея. Дева Рейна", который объединил пение и жестовый язык

Благотворительный фонд "Анастасия" выделяет по 50 бесплатных билетов для глухих и слабослышащих людей на каждый показ спектакля.

Уже завтра, 21 апреля, в культурном центре "GAiKA SPACE" состоится мировая премьера мюзикла "Лорелея. Дева Рейна", при просмотре которого все зрители, как глухие, так и слышащие будут пребывать в равных условиях. Зрители смогут увидеть, насколько органично и красиво может выглядеть жестовый язык в рамках классического мюзикла.

В центре сюжета мюзикла лежит фантастическая история о мифологических созданиях – речных ундинах. Лорелея – наследница престола реки Рейн – мечтает увидеть солнце и влюбиться. Но исполнение её желания может обернуться крахом семейных уз. "Лорелея. Дева Рейна" – это история о любви и семейных ценностях. Авторы признаются, что им было важно показать не только классическую романтическую линию, но и тему отношений между матерью и дочерью, между сёстрами-ундинами.

На протяжении четырех месяцев артисты мюзиклов из Санкт-Петербурга и Москвы изучали жестовый язык, чтобы суметь донести авторский замысел этого фантастического произведения до слабослышащих зрителей. Что касается музыкальной составляющей, то она также учитывает инклюзивную специфику произведения.

10% с каждого приобретенного билета будут пожертвованы в фонд помощи "Анастасия", который помогает людям с нарушением слуха. Кроме того, для глухих и слабослышащих зрителей будет выделено по 50 бесплатных билетов на каждый спектакль. Показы пройдут 21, 22 и 23 апреля. Купить билеты можно по ссылке.

Фото: Piter.tv