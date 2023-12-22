На автодроме "Игора Драйв" 10 февраля стартует "Лыжня России"

Чтобы принять участие в спортивной гонке, нужно пройти регистрацию на портале Госуслуг, а также иметь медицинскую справку о допуске к соревнованиям.

В Приозерском районе Ленобласти в субботу, 10 февраля, стартует "Лыжня России". Мероприятие откроется на автодроме "Игора Драйв". Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

В этом году гонка приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Чтобы принять участие в спортивной гонке, нужно пройти регистрацию на портале Госуслуг, а также иметь медицинскую справку о допуске к соревнованиям. Платить за участие не нужно. На лыжню могут выйти мужчины и женщины старше 18 лет.

В областной "Лыжне России" примут участие четыре тыс. спортсменов. Участникам предлагают две дистанции: пять километров и 10 километров.

Организаторами мероприятия стали Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, комитет по физической культуре и спорту города на Неве, комитет по физической культуре и спорту Ленобласти, Лига Героев.

Ранее Piter.tv рассказал, какой будет погода в Ленинградской области в субботу. Температура воздуха ночью -17...-22 градуса, местами -25...-28, днём -9...-14 градусов. На дорогах гололедица.

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