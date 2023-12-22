В Ленобласти 10 февраля пройдёт небольшой снег

Днём -9...-14 градусов.

В Ленинградской области в первый выходной будет переменная облачность и мороз. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 10 февраля местами пройдёт небольшой снег, днём без существенных осадков. В отдельных районах возможна изморозь, ночью и утром местами туман. Ветер переменный по направлению слабый.

Температура воздуха ночью -17...-22 градуса, местами -25...-28, днём -9...-14 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: unsplash; МЧС