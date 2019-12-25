ФНС начала процедуру исключения из реестра бывшей сети "Фармакор"

Аптечная сеть "Фармакор" в Петербурге оказалась под угрозой ликвидации.

Федеральная налоговая служба начала процедуру исключения из Единого государственного реестра юридических лиц АО "Аптека 120/80", ранее носившего название "Фармакор". Соответствующее решение приняли 28 октября. Об этом свидетельствуют данные системы СПАРК.

Основанием для процедуры стало наличие в реестре сведений о компании, достоверность которых вызывает сомнения. Таким образом, старейшая аптечная сеть Петербурга может прекратить существование после 29 лет работы.

Компания "Фармакор" появилась в городе в 1997 году. Её основателем стал бизнесмен Александр Афанасьев. Уже в 1998 году организация запустила собственное фармацевтическое производство — ООО "Фармакор Продакшн".

Спустя 4 года в Петербурге работало более 100 аптек сети. Впоследствии компания вышла на федеральный уровень. Сейчас организация носит название "Аптека 120/80".

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)