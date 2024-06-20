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В Ломоносовском районе Ленобласти ликвидировали нарколабораторию

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Установлено, что 44-летний мужчина в феврале 2024 года организовал лабораторию по производству мефедрона с целью последующего сбыта.

Полиция Петербурга ликвидировала нарколабораторию в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Нарколаборатории была обустроена  в одном из домов  в ДНП "Усадьба Можайское" Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленобласти. Задержаны 44-летний организатор-химик, а также его сообщник – 25-летний неработающий житель Краснодарского края.    

В частном доме обнаружены и изъяты:4 контейнера с веществом бежевого цвета, общей массой около 4 кг (каждый контейнер массой около 1 кг), и 25 канистр с жидкостью (общей массой около 625 кг.).

Установлено, что 44-летний мужчина в феврале 2024 года организовал лабораторию по производству мефедрона с целью последующего сбыта.

Согласно экспертизе, изъятое вещество из 4 контейнеров является наркотическим средством – мефедрон, общей массой 721 г.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ранее житель Карелии организовал нарколабораторию в Ленобласти.

Видео: МВД

Теги: мефедрон, нарколаборатория, наркотики
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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