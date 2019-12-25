Льготную ипотеку для семей с детьми субсидируют в Ленобласти

Предполагается, что механизм начнет действовать уже в следующем году.

Губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко объявил о двух новых инициативах на Петербургском международном экономическом форуме, направленных на помощь семьям Ленинградской области в приобретении жилья.

Первая инициатива заключается в разработке механизма субсидирования процентной ставки по ипотеке для молодых семей. При рождении первого и второго ребенка область будет компенсировать часть процентной ставки. Вторая инициатива ориентирована на поддержку многодетных семей. Для них будут разработаны специальные условия субсидирования процентов по ипотеке.

Размер региональной поддержки будет определен финансовым блоком правительства, исходя из возможностей бюджета. Предполагается, что механизм начнет действовать уже в следующем году.

Ранее мы сообщили о том, что новое производство автокомпонентов построят в Ленобласти.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко