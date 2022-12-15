Лесная куница была замечена в Лисьем Носу

Обычно эти животные предпочитают избегать оживленных мест.

В поселке Лисий Нос местные жители сняли на видео лесную куницу, которая обычно предпочитает избегать оживленных мест. Запись была опубликована в паблике "Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб".

Работники лесного хозяйства зафиксировали, как лесная куница передвигалась по ветвям деревьев в самом центре Лисьего Носа.

В конце января Комитет по природопользованию Петербурга объявил, что в городе планируют провести новую перепись диких животных и проследить их миграционные пути.

Ранее мы сообщили о том, что под Петербургом семья кабанов ужинает из птичьей кормушки.

Видео: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб (Саша Березкин)