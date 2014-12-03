В Ленобласти 27 апреля ожидаются заморозки и мокрый снег

Утром ожидается небольшая гололедица на дорогах.

Во вторник, 27 апреля, в Ленобласти ожидается небольшая гололедица на дорогах, облачная с прояснениями погода, умеренный дождь и снег. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщила пресс-служба МЧС.

Во вторник будет северо-восточный и северный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +3, днем от +3 до +8.

Атмосферное давление практически не изменится.

Ранее синоптик рассказал, какую погоду ожидать петербуржцам в майские праздники.

Фото: Piter.tv