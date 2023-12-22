После зимовки в Летний сад вернулись лебеди Елисей и Любава

Лебедей ежедневно навещают сотрудники отдела орнитологии Ленинградского зоопарка.

В Карпиев пруд Летнего сада после зимовки в Ленинградском зоопарке 1 июня вернулись лебеди Елисей и Любава. В выпуске птиц поучаствовали ученики гимназии "Альма-Матер". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Лебеди в Летнем саду – это живая традиция Петербурга, которой уже много десятков лет. Елисей и Любава радуют жителей и гостей нашего города. Ленинградцы-петербуржцы любят их, ждут каждую весну, приходят специально навестить. Губернатор Петербурга

Елисей и Любава проводят лето в Карпиевом пруду с 2021 года. До этого посетителей Летнего сада радовали лебеди Руслан и Людмила. Елисей – их сын, а Любава – дочка Афины и Персея, которые теперь с весны по осень пребывают в пруду Пискаревского мемориала.

Лебедей ежедневно навещают сотрудники отдела орнитологии Ленинградского зоопарка. Специалисты привозят корм, следят за их здоровьем и поведением. Гостей сада просят не кормить птиц, поскольку другая еда может навредить им.

Обязательства по финансированию и содержанию лебедей взял на себя ПАО "Банк "Санкт-Петербург".

Ранее мы рассказывали о том, что накануне Дня птиц к петербургской дамбе прилетели лебеди.

Видео: пресс-служба Смольного