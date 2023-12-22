Накануне Дня птиц к петербургской дамбе прилетели лебеди

Грациозные пернатые дополнили пейзаж гидротехнического сооружения, которое оберегает город от наводнений.

В Международный день птиц 1 апреля руководство Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга поделилось кадрами, отражающими гармонию природы и технологий. Около тридцати лебедей-шипунов плескались на мелководье у дамбы Д-6.

Грациозные пернатые дополнили пейзаж гидротехнического сооружения, которое оберегает город от наводнений. В руководстве КЗС подчеркнули, что лебеди – всегда желанные гости на любом водоеме.

В скором времени защитные дамбы заселят полярные крачки и другие виды пернатых, включая те, что внесены в Красную книгу Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, в организации подчеркнули, что в период гнездования и размножения птиц на КЗС приостанавливаются все механизированные работы в местах их обитания: их переносят на конец лета.

Ранее мы сообщили о том, что самца утки-мандаринки заметили в Курортном районе.

Фото: Piter.TV