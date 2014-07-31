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СК начал проверку после того, как в лагере "Мечта" в Ленобласти пострадал ребенок
Сегодня, 10:29
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СК начал проверку после того, как в лагере "Мечта" в Ленобласти пострадал ребенок

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В лагере не хватает персонала, и дети предоставлены сами в себе, утверждают следователи.

Лагерь "Мечта" в Приозерском районе Ленобласти вновь привлек внимание следователей. В СК возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, в лагере не хватало воспитателей и вожатых. В итоге несовершеннолетние были предоставлены сами себе и допускали факты "девиантного поведения". В результате ребенок 2013 года рождения стал участником общественного опасного деяния, которое было совершено со стороны более взрослых детей. Что именно случилось — не уточняется. 

Следователи оценят деятельность должностных лиц, которые допустили работу лагеря. Выясняются обстоятельства преступления. 

Отметим, что неорганизованный отдых в "Мечте" заметили еще в прошлом году. 

Фото: dbo-mechta.ru

Теги: дети, дол мечта, лагерь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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