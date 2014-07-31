СК начал проверку после того, как в лагере "Мечта" в Ленобласти пострадал ребенок

В лагере не хватает персонала, и дети предоставлены сами в себе, утверждают следователи.

Лагерь "Мечта" в Приозерском районе Ленобласти вновь привлек внимание следователей. В СК возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, в лагере не хватало воспитателей и вожатых. В итоге несовершеннолетние были предоставлены сами себе и допускали факты "девиантного поведения". В результате ребенок 2013 года рождения стал участником общественного опасного деяния, которое было совершено со стороны более взрослых детей. Что именно случилось — не уточняется.

Следователи оценят деятельность должностных лиц, которые допустили работу лагеря. Выясняются обстоятельства преступления.

Отметим, что неорганизованный отдых в "Мечте" заметили еще в прошлом году.

Фото: dbo-mechta.ru