Кусок трамвайных путей исчез на Васильевском острове

Из-за утраченного участка рельса движение трамваев №6 и 40 было приостановлено до 09:47.

Во вторник, 10 сентября, на подъезде к Тучкову мосту в Петербурге исчез участок трамвайных путей. Это произошло на стороне Васильевского острова. Об этом инциденте сообщили свидетели в соцсетях.

Из-за утраченного участка рельса движение трамваев №6 и 40 было приостановлено. Как отмечают водители, это привело к задержкам.

СПб ГКУ "Организатор перевозок" подтвердило информацию о временном изменении маршрутов городского электрического транспорта. Уже к 09:47 ситуация была стабилизирована, движение возобновилось.