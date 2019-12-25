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Кусок трамвайных путей исчез на Васильевском острове
Сегодня, 10:21
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Кусок трамвайных путей исчез на Васильевском острове

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Из-за утраченного участка рельса движение трамваев №6 и 40 было приостановлено до 09:47.

Во вторник, 10 сентября, на подъезде к Тучкову мосту в Петербурге исчез участок трамвайных путей. Это произошло на стороне Васильевского острова. Об этом инциденте сообщили свидетели в соцсетях.

Из-за утраченного участка рельса движение трамваев №6 и 40 было приостановлено. Как отмечают водители, это привело к задержкам.

СПб ГКУ "Организатор перевозок" подтвердило информацию о временном изменении маршрутов городского электрического транспорта. Уже к 09:47 ситуация была стабилизирована, движение возобновилось.

Ранее мы сообщили о том, что BMW вылетел на трамвайные пути на улице Савушкина.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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