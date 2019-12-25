Стало известно, как будет выглядеть курорт "Санкт-Петербург Марина"

В рамках подготовки к строительству разрабатываются планы транспортной инфраструктуры, обеспечивающей связь курорта с городскими дорогами.

На недавнем заседании Экологического совета обсуждался вопрос о перемещении базы природоохранного флота из зоны будущего строительства круглогодичного курорта "Санкт-Петербург Марина". Проект реализуется в районе Горской, и, как сообщил губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале, активно ведутся подготовительные работы.

В рамках подготовки к строительству разрабатываются планы транспортной инфраструктуры, обеспечивающей связь курорта с городскими дорогами. Ведется проектирование тоннельного канализационного коллектора, который свяжет Лахту и Горскую, а также рассматриваются возможности получения федеральной поддержки для этого этапа. Утверждены градостроительные планы для двух участков общей площадью 35,2 гектара, где планируется построить школу парусного спорта и яхт-клуб.

Беглов подчеркнул важную поддержку проекта со стороны федеральных властей, что способствует ускорению темпов строительства. Курорт "Санкт-Петербург Марина" входит в список стратегических проектов программы "10 приоритетов".

Комплекс будет включать в себя общественные пространства с благоустроенными набережными и парками, круглый год функционирующий бассейн, секции детского спорта и искусственный водоем для тренировок. Цель проекта — создать современную инфраструктуру для отдыха и развития водного спорта в Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург приобретет оборудование для реабилитации инвалидов с федеральной поддержкой в 98 млн рублей.

Фото: Telegram / Александр Беглов