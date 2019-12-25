В Петербурге хотят проверять знания ПДД у 60 тысяч курьеров

Курьерам Петербурга могут закрыть доступ к заказам без теста на ПДД.

В Петербурге могут ввести обязательную проверку знаний правил дорожного движения для курьеров. Этот вопрос рассмотрят в Законодательном собрании города, сообщил глава транспортной комиссии ЗакСа Алексей Цивилёв. Для проработки инициативы депутаты создадут рабочую группу.

По словам Цивилёва, в городе работают около 50–60 тыс. курьеров. Он отметил, что их поведение на дорогах формирует отдельные правила передвижения, отличающиеся от тех, которые изучают автомобилисты. Об этом сообщают "Ведомости Северо-Запад".

В Москве обязательную проверку знаний ПДД для курьеров ввели с 15 октября. Без успешного прохождения теста доставщики не могут выполнять заказы.

В начале сентября в Петербурге также запустили чат-бот для жалоб на курьеров. Через него жители могут сообщать о нарушениях правил дорожного движения, парковки и передвижения на средствах индивидуальной мобильности.

Ранее гаишники в Ингушетии во время погони подстрелили 10-летнего ребенка.

Фото: пресс-служба ГАИ