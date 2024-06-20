В "Водоканале" рассказали, куда можно обратиться в случае потопа во время ливня

Можно обратиться в дежурную службу комитета по благоустройству по телефону 314-60-13.

В Петербурге продолжаются ливни. Жителям Северной столицы рассказали, куда можно обратиться в случае скопления воды. Нужно звонить по телефонам 004 и 305-09-09. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Специалисты "Водоканала" оперативно отреагируют на заявку. Кроме того, можно обратиться в дежурную службу комитета по благоустройству по телефону 314-60-13. Служба работает круглосуточно.

Сейчас на улицах Северной столицы дежурят 73 бригады предприятия. Ведется усиленный контроль.

Ранее мы писали, что в Петербурге 20 июня будет ветрено и холодно.

Фото: Pxhere