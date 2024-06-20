В "Водоканале" рассказали, куда можно обратиться в случае потопа во время ливня

В Петербурге продолжаются ливни. Жителям Северной столицы рассказали, куда можно обратиться в случае скопления воды. Нужно звонить по телефонам 004 и 305-09-09. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Специалисты "Водоканала" оперативно отреагируют на заявку. Кроме того, можно обратиться в дежурную службу комитета по благоустройству по телефону 314-60-13. Служба работает круглосуточно.
Сейчас на улицах Северной столицы дежурят 73 бригады предприятия. Ведется усиленный контроль.
Ранее мы писали, что в Петербурге 20 июня будет ветрено и холодно.
Фото: Pxhere
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