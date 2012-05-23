В Петербурге до 27 мая будет работать горячая линия для пострадавших от клещей

Позвонить на горячую линию можно по номерам 8(800)555-49-43 и 8(812)762-02-48.

В Петербурге с 16 по 27 мая будет работать горячая линия по вопросам профилактики клещевого энцефалита. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Позвонить на горячую линию можно по номерам 8(800)555-49-43 и 8(812)762-02-48 по будням с 9 до 12 и с 13 до 17 часов. Специалисты расскажут о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей и ответят на интересующие вопросы.

В частности, петербуржцы смогут узнать, куда обращаться в случае укуса клеща и где можно сделать прививку против клещевого энцефалита.

Ранее был опубликован список пунктов, в которых оказывают помощь пострадавшим от укуса клеща.

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