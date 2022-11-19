На Сахалине в Тымовском произошло второе ЧП за один

ГОрит многоквартирный дом. Огонь распространился по площади 400 "квадратов".

В в сахалинском Тымовском произошло второе ЧП за день. Сегодня вечером, 19 ноября, здесь произошел крупнейший пожар. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

В многоквартирном доме полыхают 400 "квадратов". Жителей оперативно эвакуируют.

Информации о пострадавших пока нет. Причины пожара выясняются.

Напомним, что утром в этом посёлкевзорвался газовый баллон в другом жилом доме. В результате ЧП погибли девять человек.

Ранее на Piter.tv: в МЧС прокомментировали взрыв во Всеволожском районе Ленобласти.

Видео: Телерам / Shot